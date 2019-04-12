Завершилась разработка программы развития сектора «Индустрия счастливого долголетия»

Институт экономики роста им. П.А. Столыпина завершил разработку программы развития сектора «Индустрия счастливого долголетия» в рамках подготовки «Дорожной карты» по обеспечению устойчивого экономического роста несырьевого сектора экономики России.

Сектор «Индустрия счастливого долголетия» включает в себя производство медицинских изделий, фармацевтическую продукцию, белые биотехнологии, медицинские центры и профильные услуги. Он входит в число девяти секторов «Дорожной карты», которые обладают наибольшим потенциалом роста и мультипликативным эффектом.

В соответствии с экспертными оценками сейчас Россия находится на 124 месте из 207 стран мира по показателю продолжительности жизни и на 125 месте по уровню расходов на здравоохранение. Она значительно отстает от среднемировых показателей в сфере оказания медицинских услуг, производства медицинских изделий и производства фармацевтической продукции. В России импортируются более 70% общего объема фармацевтической продукции, а собственное производство медицинских изделий не превышает 20% объема отечественного рынка. При этом в стране сохраняются максимально жесткие административные барьеры для внедрения инноваций как в производстве медицинских изделий и фармацевтической продукции, так и в сфере оказания медицинских услуг.

Подготовленная Институтом программа развития сектора «Индустрия счастливого долголетия» предполагает достижение национальных целей роста продолжительность жизни и снижения смертности за счет эффективного развития основных национальных отраслей производства профильных продуктов и оказания профильных услуг.

Прежде всего, в соответствии с подготовленным документом, рост продолжительности жизни и снижение смертности возможны только при условии повышения расходов на здравоохранение к 2025 году до уровня не менее 7% ВВП или 73,5 тыс. рублей на человека в год. При этом эксперты считают важным рассматривать данные расходы как инвестиции в человеческий капитал и экономический рост.

Рост общих расходов на здравоохранение станет тем базовым условием, которое позволит увеличить к 2025 году объемы производства отечественных медицинских изделий с 57,5 до 175 млрд рублей в год, а объемы производства фармацевтической продукции с 295 до 942 млрд рублей в год.

Кроме того, для достижения указанных показателей, по мнению экспертов, необходима реализация пакета системных мер, ориентированных на технологическое обновление отраслей сектора. Это предусматривает использование механизмов налогового стимулирования по всей цепочке создания добавленной стоимости от инноваций до производства, обеспечение доступа к банковским и лизинговым финансовым продуктам, адекватное изменение системы государственных и муниципальных закупок. Эксперты полагают, что только комплексное использование этих мер позволит создавать действительно конкурентоспособные производства мирового уровня и постепенно снизить доминирующую сейчас долю импорта при реальном техническом переоснащении медицинских учреждений.

Предлагаемые меры также предусматривают изменение существующей системы административного регулирования сектора и ее адаптацию к действующим международным нормам, что позволит значительно повысить конкурентоспособность отечественной продукции.

В качестве наиболее перспективных механизмов развития сектора эксперты рассматривают создание и развитие территориальных кластеров полного производственного цикла как в соответствии с опытом передовых иностранных аналогов, так и на основе оценки результатов работы отечественных: кластера медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий в Санкт-Петербурге и кластера «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина» в Калужской области.

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