Вынесен приговор представителю фармкомпании в отношении дачи взятки должностному лицу

Абаканский городской суд Республики Хакасия вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего территориального менеджера одной из фармацевтических компаний России АО «Р-Фарм» Александра Гитера.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение последним действий (бездействие), входивших в его служебные полномочия, если они совершены в крупном размере).

В суде установлено, что злоумышленник, действуя в интересах представляемых им коммерческих организаций, с 15 января по 28 декабря 2016 года передал бывшему главному врачу ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» деньгами и иным имуществом взятку в сумме более 660 тыс. рублей. Взятка предназначалась за совершение последним действий (бездействия), которые входили в его служебные полномочия, в пользу ряда коммерческих организаций путем создания им благоприятных условий, в том числе при исполнении государственных контрактов на поставку медицинских товаров для нужд медицинской организации.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в сумме 3 млн. 344 тыс. рублей и лишением права 3 года занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее приговором суда осужден бывший главный врач ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» по факту получения взятки.

gmpnews