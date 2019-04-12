Разработаны требования к техническим средствам, используемым при маркировке товаров

Минпромторг России предлагает утвердить требования к техническим средствам, используемым участниками оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, для обмена информацией с государственной информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе к техническим средствам проверки кода проверки. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

Согласно опубликованной информации, документом определяются виды технических средств информационного обмена, используемых для обмена информацией с информационной системой мониторинга, и устанавливаются требования к их функциональным возможностям. Также проект постановления устанавливает требованиях к техническим средствам проверки кода проверки.

Требования к техническим средствам, утверждаемые проектом постановления, предполагается применять к техническим средствам, используемым всеми участниками оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (включая субъектов оборота лекарственных средств для медицинского применения), независимо от вида таких товаров, поскольку для информационного обмена с информационной системой мониторинга участниками оборота всех групп товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации (а также для информационного обмена с системой мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения), используются идентичные технические средства информационного обмена.

К техническим средствам информационного обмена относятся:

технические средства, предназначенные для получения кодов маркировки (далее – устройство регистрации эмиссии) участниками оборота от информационной системы мониторинга, включающие в себя технические средства проверки кода проверки либо соответствующие требованиям к техническим средствам проверки кода проверки;

технические средства, предназначенные для передачи в информационную систему мониторинга сведений о выбытии из оборота отдельных видов товаров, маркированных средствами идентификации, в случаях, определяемых нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации (далее – регистратор выбытия), включающие в себя технические средства проверки кода проверки;

контрольно-кассовая техника, обеспечивающая передачу в информационную систему мониторинга сведений о выбытии из оборота маркированных средствами идентификации товаров.

gmpnews