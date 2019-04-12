Казахстан не будет использовать криптографическую защиту при маркировке лекарств

Бизнес-сообщество совместно с госорганами Казахстана обсудили реализацию пилотного проекта по маркировке обувной продукции и лекарственных средств в рамках Проектного офиса при НПП РК «Атамекен».

С 29 марта 2019 года в силу вступило Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе. Казахстан в данном вопросе имеет менее активную позицию относительно своего основного торгового партнера по ЕАЭС — России, где данная работа ведется более 3 лет.

В ходе заседания Председатель Комитета технического регулирования и метрологии МИИР РК Арман Шаккалиев сообщил, что в МИИР РК переданы полномочия координирующего органа по вопросам маркировки и прослеживаемости товаров в республике, проинформировал о разработке его ведомством Дорожной карты проведения пилотных проектов по маркировке и прослеживаемости, планах проведения пилотного проекта по маркировке обуви странами-участницами ЕАЭС.

Также были обозначены ключевые проблемные вопросы внедрения маркировки, в том числе, связанные с импортом, трансграничным перемещением, розничной торговлей, инфраструктурой, финансовой моделью проекта, взаимного признания марок стран ЕАЭС и др.

«По вопросам маркировки лекарственных средств уполномоченным органом будет Минздрав, акцизных товаров Минфин, переработанных пищевых товаров Минсельхоз, а продукции промышленного назначения МИИР РК» — сообщил Арман Шаккалиев.

Заместитель Председателя Правления НПП РК «Атамекен» Евгений Больгерт акцентировал, что одним из ключевых вопросов являются финансовые затраты, которые должен понести бизнес при внедрении обязательной маркировки товаров. Пилотные проекты предложено проводить без затрат со стороны участвующих в нем производителей.

«Крайне важно определиться, какие цели мы ставим, и каких результатов ожидаем от маркировки. Для решения фискальных задач и вопросов таможенного администрирования сегодня достаточно инструментов, кроме маркировки. Необходим качественный анализ, по итогам пилотного проекта, который позволит принять решение о целесообразности введения обязательной маркировки того или иного товара. Введение же маркировки в одностороннем порядке в странах ЕАЭС не должно стать барьером во взаимной торговле», — отметил Евгений Больгерт.

В рамках обсуждения маркировки лекарственных средств, представитель Национального центра экспертизы лекарственных средств сообщила о том, что пилотный проект планируется проводить в два этапа. На 1 этапе будут участвовать импортеры, имеющие на сегодняшний день систему маркировки DataMatrix, на втором этапе будут подключены отечественные производители. Также НЦЭЛС сообщил, что маркировка будет проводиться на основе международных стандартов ГС1, и не будет использоваться решение, применяемое в РФ с использованием криптографической защиты при маркировке.

Президент Ассоциации «ФармМедИндустрия Казахстана» Руслан Султанов отметил, что для фармацевтической отрасли, которая и без того зарегулирована важными вопросами являются исключение использования криптографической защиты, применяемое в РФ, при маркировке лекарственных средств в РК, так как это может ограничить импорт из третьих стран. Необходимо предусмотреть финансовые меры поддержки от государства, так как самая минимальная стоимость внедрения маркировки для небольшого предприятия с тремя линиями производства лекарств будет составлять от 500 тысяч евро и более.

По итогам заседания принято решение о совместной доработки предложенной Дорожной карты по маркировке, подготовке предложений по конкретным инструментам господдержки в части внедрения маркировки, а также о дальнейшей системной совместной работе в формате проектного офиса по маркировке при Национальной палате.

gmpnews