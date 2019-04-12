Российский уникальный продукт для лечения неоперабельного рака печени выходит на рынок

Резидент ОЭЗ «Дубна», компания «НаноБрахиТек» (является дочерней компанией ООО «БЕБИГ»), выводит на отечественный медицинский рынок уникальный продукт – микросферы для лечения неоперабельного рака печени. Первая процедура с применением новой разработки будет проведена уже в конце апреля.

Как рассказал генеральный директор ООО «БЕБИГ» Кирилл Майоров, осенью прошлого года компанией с участием партнеров из ряда научных организаций была выпущена партия стеклянных микросфер и, в соответствии с новыми требованиями Минздрава, отработана технология производства.

В результате было повышено качество продукта по отношению к зарубежным аналогам и сокращено количество примесных радионуклидов, — пояснил Кирилл Майоров. — Помимо этого, в производственную цепочку были добавлены новые системы контроля качества. Все это в совокупности позволило вывести продукт на совершенно новый уровень. При этом цена на него осталась прежней — сегодня она в три раза меньше, чем стоимость зарубежных аналогов. Это особенно важно и позволит сделать процедуры лечения более доступными для населения нашей страны.

Методика «НаноБрахиТек» заключается в том, что микросферы на основе радиоактивного элемента иттрий-90, размер которых не более песчинки, специальным устройством вводятся в организм пациента, размещаются вблизи опухоли или непосредственно в ней и вызывают разрушение опухолевых клеток. Среди преимуществ такой щадящей альтернативы хирургической операции — минимальное вмешательство в организм пациента, меньшая лучевая нагрузка на прилежащие органы и ткани, а также прицельная точность доставки микросфер к опухоли. Данные микросферы уже зарегистрированы как медицинское изделие и могут поставляться в клиники. Первая процедура с использованием новой разработки резидента ОЭЗ «Дубна» запланирована на конец апреля. Ее проведет известный онколог, заслуженный врач РФ Андрей Каприн.

В таких инновационных разработках крайне нуждаются сегодня множество пациентов не только в России, но и за рубежом, — прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. — Очень приятно, что подобная продукция выпускается именно у нас, в Дубне. Я уверен, что в будущем компания сможет выйти и на экспортные рынки.

Инвестиции в проект составили более 70 млн рублей. В настоящее время специалисты компании «НаноБрахиТек» занимаются реализацией еще одного инновационного проекта. Его цель — создание «умной» упаковки для радиоизотопной продукции. Данная упаковка в дальнейшем сможет не только предоставлять в режиме реального времени информацию об активности радиоизотопа, условиях его транспортировки и хранения, но и позволит перейти к персонализированной медицине — путем сопоставления и анализа данных о пациентах, методики лечения, то есть, по сути, упаковка станет элементом умной сети.

gmpnews