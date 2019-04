Цена на акции Grindex взлетела почти на 34% Во сколько обойдется ошибка при выборе поставщика Track & Trace » Catalent покупает Paragon Bioservices за 1,2 млрд долл. Американская компания Catalent Inc («Каталент Инк»)приобретает частную компанию Paragon Bioservices Inc («Парагон Байосервисиз Инк»), специализирующуюся на разработке препаратов генной терапии и также расположенную в США, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Сумма сделки – 1,2 млрд долл. Сделка позволит Catalent расширить возможности в области разработки специализированных и дорогостоящих геннотерапевтических ЛП. Компания Paragon, за которой стоят частные инвестиционные компании Camden Partners («Кэмден Партнерз») и NewSpring Capital («НьюСпринг Кэпитал»), занимается контрактной разработкой препаратов генной терапии, вакцин нового поколения и других сложных биофармацевтических продуктов. По прогнозам, в 2019 г. доход компании, штаб-квартира которой расположена в г. Балтимор (штат Мэриленд), составит более 200 млн долл. Catalent со штаб-квартирой в г. Сомерсет (штат Нью-Джерси) также осуществляет контрактную разработку лекарственных препаратов. Компания работает в странах Азии, Европы, а также Северной и Южной Америки. В 2018 г. ее доход составил около 602 млн долл. Многие компании Большой фармы заинтересованы в разработчиках геннотерапевтических ЛП. Так, в феврале швейцарская Roche («Рош») заплатила за американскую Spark Therapeutics Inc («Спарк Терапьютикс Инк») 4,3 млрд долл., а другая швейцарская компания – Novartis («Новартис») не пожалела 8,7 млрд долл. на приобретение американской AveXis («Авексис») в 2018 г.

