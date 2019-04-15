Цена на акции Grindex взлетела почти на 34%

Акции фармацевтической компании Grindex на Таллиннской бирже резко подорожали после того, как финансовый регулятор сообщил о нарушениях и обязал основных акционеров выкупить акции других акционеров, сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR).

Комиссия по рынку финансов и капитала (FCMC) наложила штраф в размере 131 250 евро на акционеров фармацевтической компании AS Grindex Кирова Липмана и Филиппа Липмана за нарушение Закона о рынке финансовых инструментов. Они не сделали предложение о выкупе акций другим акционерам компании.

В соответствии с административным соглашением, Липманы обязались сделать предложение об обязательном выкупе акций к концу августа 2019 г.

Согласно административному соглашению, цена доли в обязательном выкупе акций не может быть ниже цены, рассчитанной на основании данных консолидированного годового отчета за 2017 г. с разделением чистых активов компании по количеству выпущенных акций.

После публикации сообщения о выкупе акций их цена на бирже выросла на 33,76%.

Фото: commons.wikimedia.org

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