Экс-менеджер «Р-Фарм» приговорен к 7,5 годам тюрьмы за взятку

Вынесен приговор участнику «хакасского» дела о закупках лекарственных препаратов. Бывший территориальный менеджер «Р-Фарм» Александр Гитер приговорен к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строго режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 3,3 млн руб. (пятикратный размер взятки).

Следствие установило, что в 2016 г. Александр Гитер неоднократно давал взятки Владимиру Семенову, бывшему главному врачу Республиканской клинической больницы им. Г. Я. Ремишевской. Их общий размер превысил 660 тыс. руб.: 500 тыс. руб. были переданы деньгами, остальное в виде планшета, часов, телефонов, кофемашины.

В отношении Александра Гитера было заведено два уголовных дела. В СИЗО он находится с декабря 2016 г. Адвокат осужденного Дмитрий Ульянов называет приговор Абаканского городского суда «жестким». Решение, по его мнению, принято незаконно. «Невзирая на то, что преступление было совершено в январе 2016 г., когда действовала ст. 291 УК РФ в редакции ФЗ 2011 г., применил редакцию ФЗ от 3 июля 2016 г., которым была ужесточена уголовная ответственность за дачу взятки, сославшись в приговоре на то, что преступление было окончено в декабре 2016 г., что в корне противоречит требованиям статей 9 и 10 Уголовного кодекса РФ. Получается, что вместо 5–10 лет колонии общего режима суд рассматривал наказание в виде 7–12 лет колонии строго режима. По этому же принципу был осужден Семенов, которому дали три года колонии строгого режима. Сейчас он находится на условно-досрочном освобождении, срок которого еще не вышел», – пояснил правозащитник корреспонденту «ФВ».

Дмитрий Ульянов утверждает, что «Р-Фарм» не приобрела никакой выгоды от взяток Владимиру Семенову. «Часы, планшет, кофемашина – это подарки, приуроченные к определенным праздникам. Что касается денежных средств, то они вымогались Семеновым под надуманными предлогами. Условно говоря, «хочешь работать с нами дальше, плати». Ни к каким конкретным аукционам эти средства отношения не имели. В деле фигурируют конкурсы на закупку расходных материалов, к примеру, которых компания не поставляла вообще», – говорит адвокат.

По его мнению, приговор полностью построен на показаниях Владимира Семенова и других обвиняемых, которые заключили досудебное соглашение. «Мы еще не получили решение суда и протокол судебного заседания, но намерены обжаловать это решение», – заключил Дмитрий Ульянов.

Ольга Коберник

pharmvestnik