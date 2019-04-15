Катерина Погодина назначена генеральным директором ООО «Джонсон & Джонсон»

ООО «Джонсон & Джонсон» объявляет о назначении Катерины Погодиной, управляющего директора «Янссен», подразделения фармацевтических товаров в России и СНГ, на должность генерального директора компании. Соответствующее решение было принято на общем собрании и вступает в силу 15 апреля 2019 г.

В дополнение к непосредственному управлению подразделением фармацевтических товаров Катерина будет выполнять ряд административных функций для всей организации, включая представление ООО «Джонсон & Джонсон» в государственных органах РФ.

Катерина начала свою карьеру в «Янссен» в 2001 году, занимая позиции в командах продаж, маркетинга и организации доступа препаратов на рынок. С 2010 г. Катерина входит в состав Совета директоров компании в России, в 2015 г. была назначена исполнительным директором «Янссен» в России. С 2017 г. Екатерина является управляющим директором «Янссен» Россия и СНГ. Екатерина входит в состав совета директоров Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) с 2015 г.

Позиция генерального директора ООО «Джонсон & Джонсон» является ротационной. С апреля 2017 г. эти функции выполняла Юлия Маркова, управляющий директор подразделения изделий медицинского назначения и оборудования.

Источник: пресс-релиз компании

Фото: Игорь Чунусов

pharmvestnik