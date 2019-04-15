Акционеры Bristol-Myers Squibb и Celgene поддержали сделку по слиянию

Акционеры американской фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб») одобрили сделку по приобретению Celgene («Селджин») за 74 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma.

Сделку, которую планируется завершить в III квартале 2019 г., поддержали также инвесторы Celgene.

Исполнительный директор BMS Джованни Кафорио заявил, что основной задачей теперь является успешное интегрирование бизнесов и извлечение максимальной выгоды из объединенного продуктового портфеля. Кроме того, он подчеркнул, что сделка не носит превентивный характер.

Ранее противники сделки из числа крупных акционеров BMS выступали с заявлениями, что сделка нужна компании, чтобы не стать объектом поглощения со стороны других компаний. Они изначально выступали против сделки, но затем изменили свое мнение.

Как отметила аналитик компании Edward Jones & Co. Эштин Эванс, у экспертов остаются опасения по поводу продуктового портфеля. По ее словам, она бы предпочла, чтобы Bristol-Myers Squibb приобрел более диверсифицированные активы, чем препарат Revlimid (lenalidomide) и другие. Она уверена, что вместе с наращиванием присутствия на рынке противоопухолевых препаратов, существует и элемент риска.

С момента объявления о сделке в январе Celgene заключила несколько партнерских соглашений, в т.ч. с компаниями Exscientia, Triphase Accelerator и Philogen.

Кроме того, компания объявила о направлении заявки в EMA и повторной заявки в FDA на экспериментальный препарат для лечения рассеянного склероза ozanimod.

В прошлом месяце Celgene удалось отстоять патент на Revlimid в США до 2023 г.

Илья Дугин

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