Прекращено промежуточное КИ препарата Rubraca для лечения рака мочевого пузыря

Компания Clovis Oncology Inc («Кловис Онколоджи Инк.») объявила в минувшую пятницу о прекращении промежуточного клинического исследования (КИ) своего флагманского препарата Rubraca у пациентов с раком мочевого пузыря (РПМ); на этих новостях акции компании упали на 12%, сообщает агентство Reuters.

В компании сообщили, что решение о прекращении КИ основано на рекомендациях независимого комитета, члены которого предположили, что лечение данным препаратом может не обеспечить существенных преимуществ для пациентов.

Однако, в Clovis заявили о намерении продолжить исследования препарата Rubraca в комбинации с другими лекарственными средствами для лечения РМП.

Применение препарата изучают также в КИ поздних фаз при раке яичников и раке предстательной железы.

Rubraca относится к новому классу ингибиторов PARP, механизм действия которых заключается в блокировании белков, участвующих в восстановлении поврежденной ДНК раковых клеток. Таким образом, препарат способствует гибели этих клеток.

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Татьяна Кублицкая

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