Разработаны требования к техническим средствам, используемым при маркировке товаров

Минпромторг разработал требования к техническим средствам, используемым участниками оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, для обмена информацией с государственной информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе к техническим средствам проверки кода проверки. Соответствующее постановление Правительства РФ размещено на сайте regulation.gov.ru.

Эти требования предполагается применять к техническим средствам, используемым всеми участниками оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (включая субъектов оборота лекарственных средств для медицинского применения), поскольку для информационного обмена с информационной системой мониторинга участниками оборота всех групп товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации (а также для информационного обмена с системой мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения), используются идентичные технические средства информационного обмена.

К техническим средствам информационного обмена относятся:

— технические средства, предназначенные для получения кодов маркировки участниками оборота от информационной системы мониторинга, включающие в себя технические средства проверки кода проверки либо соответствующие требованиям к техническим средствам проверки кода проверки;

— технические средства, предназначенные для передачи в информационную систему мониторинга сведений о выбытии из оборота отдельных видов товаров, маркированных средствами идентификации, в случаях, определяемых нормативными правовыми актами Правительства РФ, включающие в себя технические средства проверки кода проверки;

— контрольно-кассовая техника, обеспечивающая передачу в информационную систему мониторинга сведений о выбытии из оборота товаров, маркированных средствами идентификации.

Планируется, что постановление вступит в силу с 1 мая 2019 г.

Общественное обсуждение проекта документа проводится до 26 апреля 2019 г. на сайте regulation.gov.ru.

Елена Сидорова

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