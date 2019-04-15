Министр здравоохранения Нижегородской области Антон Шаклунов получил отставку

Министр здравоохранения Нижегородской области Антон Шаклунов оставил должность по собственному желанию. Исполнять обязанности главы ведомства будет первый заместитель министра Елена Саксонова, сообщили «Коммерсанту» в правительстве региона.
В начале апреля СМИ сообщали, что Шаклунов, который возглавил нижегородский Минздрав в январе 2018 года, может отправиться в отставку, так как к нему появились вопросы по поводу проведения закупок медицинского оборудования для больниц.
Антон Шаклунов родился в 1979 году в Мурманске. Получил высшее медицинское образование. Работал врачом-нейрохирургом НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, главврачом МУЗ «Чеховская районная больница №2» Подмосковья, начальником управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №1 Минздрава Московской области, начальником управления организации медицинской помощи Минздрава Республики Крым. В сентябре 2015 года был назначен замминистра здравоохранения Крыма, а в ноябре 2017 года освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.
Источник: Коммерсантъ