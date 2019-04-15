Виктор Харитонин вложит 1 млрд рублей в центр ядерной медицины в Волгограде

ГК «МедИнвестГрупп» (МИГ) Виктора Харитонина намерена открыть центр ядерной медицины в Волгограде. На реализацию проекта потребуется более 1 млрд рублей.

Как сообщили Vademecum в МИГ, центр позитронно-эмиссионной томографии будет рассчитан на 7 тысяч исследований в год. Первого пациента планируется принять в 2023 году. Также здесь разместится циклотронно-радиохимический комплекс для производства радиофармпрепаратов, в том числе «ультракороткоживущих».

По словам президента МИГ Сергея Нотова, проект реализуется в соответствии с планами экспансии в регионы. Сейчас жителям Волгоградской области «для получения услуги ПЭТ/КТ приходится уезжать в другие города, а это долго и дорого», говорит Нотов.

ГК «МедИнвестГрупп», управляющая сетью центров ядерной медицины «ПЭТ-технолоджи», запустила уже 13 филиалов в разных регионах страны и, по данным МИГ, в марте 2019 года приняла стотысячного пациента. До 2025 года компания планирует открыть еще 40 точек, потратив на эти цели 20 млрд рублей. В структуру холдинга «МИГ», помимо центров диагностики и лечения онкозаболеваний и производства радиофармпрепаратов, входит оснащенная установкой «гамма-нож» Gamma Clinic в Обнинске, а также сеть клиник «К+31» и авторский проект академика Константина Лядова – «Клиники Лядова».

В сентябре 2018 года «МИГ» подписала соглашение о сотрудничестве с «Русатом Хэлскеа», предполагающее строительство объектов ядерной медицины и комплексов по производству радиофармпрепаратов, в феврале 2019 года – соглашение с холдингом «Швабе» по использованию мобильных комплексов ПЭТ/КТ. В конце февраля 2019 года МИГ инвестировала 800 млн рублей в создание циклотронно-радиохимического комплекса в Грозном. Параллельно же стало известно о том, что МИГ подписала соглашение о сотрудничества с правительством Воронежской области.

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