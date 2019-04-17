Индейцы не помогли Allergan

Верховный суд США заблокировал необычную попытку ирландской фармацевтической компании Allergan («Аллерган») защитить патенты на офтальмологический препарат Restasis от рассмотрения административным судом, передав права на них индейскому племени могавков из резервации Сент-Реджис, сообщает Reuters.

Суд оставил в силе решение суда низшей инстанции, согласно которому Патентное ведомство США имеет право определять действительность патентов. В своей апелляции компания утверждала, что племя пользуется суверенным иммунитетом и, следовательно, принадлежащие ему патенты не могут рассматриваться ведомством.

Голландская дженериковая компания Mylan в 2016 г. призвала американское патентное ведомство признать недействительными патенты на Restasis, поскольку он не является инновационным.

В сентябре 2017 г. Allergan передала все права на патенты индейцам, которые, в свою очередь, предоставили компании эксклюзивную лицензию на препарат в обмен на единовременную выплату 13,75 млн долл. и ежегодные платежи в размере 15 млн долл.

Таким образом Allergan пыталась защититься от Апелляционного суда США по таможенным и патентным делам, который компания считает предвзятым. При этом компания не возражает против рассмотрения вопроса о действительности патентов на Restasis в федеральном суде, но никак не в административном.

Тактика Allergan вызвала неприятие у представителей обеих партий в США. В феврале 2018 г. Комитет по рассмотрению споров и апелляций в области патентных отношений (PTAB) отклонил маневр Allergan, обосновав свое решение тем, что суверенный иммунитет коренных американцев не распространяется на патентные споры. Пять месяцев спустя Апелляционный суд США по федеральному округу подтвердил это решение.

Независимо от текущего патентного спора, патенты на Restasis уже признаны недействительными Окружным судом по Восточному округу штата Техас в октябре 2017 г. Решение суда поддержано апелляционным судом.

Кроме Mylan патенты на Restasis в США оспаривает и израильская компания Teva («Тева»).

Фото: ru.depositphotos.com

Илья Дугин

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