На фармпредприятии в Китае погибли 10 человек

Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями Китая направило группу специалистов в провинцию Шаньдун после того, как 10 человек задохнулись дымом на предприятии фармацевтической компании Qilu Tianhe Pharmaceutical («Цилу Тяньхэ Фармасьютикал»), на котором производятся фармсубстанции, сообщает Shine News.

После обследования места происшествия специалисты потребовали провести тщательное расследование.

Причиной гибели людей стало то, что во время сварки искра попала на легко нагревающуюся поверхность, что, в свою очередь, вызвало задымление. Восемь человек, занимавшихся обновлением трубопроводов, погибли на месте, двое умерли несмотря на оказанную экстренную медицинскую помощь.

Также во время ликвидации задымления пострадали 12 спасателей. Их состояние не вызывает опасений у медиков.

Фото: mordovmedia.ru

Илья Дугин

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