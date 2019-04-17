Годовой курс Evenity в США будет стоить 21,9 тыс. долларов

Компания Amgen («Амджен») объявила о выводе на рынок США инъекционного препарата для лечения остеопороза Evenity (romosozumab-aqqg) по цене 1 825 долл. за дозу, или 21,9 тыс. долл. за полный годовой курс, сообщает FirstWordPharma.

По данным Amgen, цена полного курса Evenity – ингибитора склеростина, одобренного FDA на прошлой неделе для лечения остеопороза у женщин в период постменопаузы, на 34-74% ниже цены обращающихся на рынке анаболиков, таких как Forteo (teriparatide) компании Eli Lilly («Элай Лилли») и Tymlos (abaloparatide) компании Radius Health («Радиус Хелс»), которые принимают ежедневно в течение более длительных периодов – от 18 мес. до 2 лет.

По прогнозам аналитиков, годовой объем продаж Evenity составит 274 млн долл. к 2024 г., тогда как продажи более старого препарата Amgen для лечения остеопороза, Prolia (denosumab), достигнут 3,3 млрд. долл. к 2024 г.

Фото: ru.depositphotos.com

Татьяна Кублицкая

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