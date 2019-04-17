Объем фармрынка России в 2018 г вырос на 2,6%

И достиг 1,68 триллиона рублей, следует из годового отчета аналитического агентства DSM Group. В натуральном выражении объем продаж лекарств вырос на 1,5% и составил 6,4 миллиарда упаковок.

«По итогам года объем фармацевтического рынка составил 1,682 триллиона рублей, что на 2,6% выше показателя 2017 года. Динамика роста рынка замедлилась с 2016 года, до этого ежегодно объем потребления лекарственных средств возрастал более чем на 14%. Основными факторами, влияющими на снижение данного показателя, стали: низкая инфляция на лекарства, отсутствие индексации цен на препараты, ценообразование которых регулируется государством, а также общеэкономические факторы», — говорится в докладе.

Как поясняют эксперты, низкие темпы роста потребления лекарственных препаратов, в частности, обусловлены снижением покупательной способности населения и уменьшением реальных денежных доходов.

Основной вклад в рост рынка внес коммерческий сегмент лекарств, уточняется в докладе. В 2018 году через аптеки было реализовано 5,3 миллиарда упаковок лекарственных препаратов (годовой прирост 3,9%) на сумму порядка 991 миллиарда рублей в розничных ценах (прирост 4,6%).

«Прирост розничного рынка в рублях ниже, чем в 2017 году. На это повлиял, в том числе, и низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, который не привел к росту спроса на «сезонные» препараты», — сказано в документе.

В 2018 году на рынке превалировали две тенденции: снижение доли безрецептурных препаратов и рост рынка за счет двух ценовых сегментов — «до 50 рублей» и «свыше 500 рублей». Доля лекарств импортного производства в целом на рынке по итогам 2018 года составила 70,2% в рублях и 39,4% в упаковках, отмечается в докладе.

1prime