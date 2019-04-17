На ставропольском заводе инфузионных растворов новый директор

Бывший коммерческий директор ОАО НПК «Эском» Андрей Водолазкин назначен генеральным директором предприятия. Прежний руководитель холдинга Сергей Азиров сохранил свое место в совете директоров, но предпочел уступить дорогу молодому поколению.

«Мне удалось добиться отмены решения суда о моей дисквалификации, на которой настаивала прокуратура края , – рассказал корреспонденту «ФВ» Сергей Азиров. – Так что мой уход с поста генерального директора с данным событием не связан. Просто настало время дать дорогу более молодым кадрам. Андрей Водолазкин прошел трудовой путь от мастера цеха розлива до коммерческого директора предприятия. Это очень грамотный, компетентный и образованный специалист. Я буду помогать ему в статусе члена совета директоров».

Сейчас новый руководитель ОАО НПК «Эском» готовит письмо губернатору Ставропольского края с предложениями по совершенствованию системы государственных закупок лекарственных средств из Перечня ЖНВЛП на территории субъекта. В частности, Андрей Водолазкин предлагает перенять опыт Нижегородской области, установив «зеленый коридор» для производителей лекарств и тем самым ограничив число перекупщиков среди участников госзакупок. Уполномоченной организацией может стать ГУП «Ставропольфармация» по аналогии с ГП НО «Нижегородская областная фармация».

Несмотря на возражения УФАС Нижегородской области против такой практики (медицинские организации проводят прямые закупки медикаментов и медицинских изделий у единственного государственного поставщика, без проведения торгов), в последнее время областной Арбитражный суд неизменно соглашается с тем, что подобная практика, закрепленная областным нормативно-правовым актом, не противоречит федеральному законодательству.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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