Российские разработчики применили искусственный интеллект в фармаконадзоре

Побочные эффекты распространяемых в России лекарств поможет выявить искусственный интеллект. IT-компания Flex Databases объявила о запуске самообучающейся нейросети, задача которой состоит в выявлении сигналов, дубликатов, а также в автокодировании сообщений о нежелательных реакциях.

Разработчики системы назвали свое детище Аней. При обработке сообщений о нежелательных явлениях, введенных в систему для автоматизации процессов фармаконадзора, Аня ищет нужные сигналы, занимается определением возможных терминов MedDRA в автокодировании, выявлением совпадающих текстов на основе ключевых элементов при поиске дубликатов.

По данным разработчиков, Аня способна за 30 секунд обработать сигналы в количестве до 10 в пятой степени.

«Разработка нейросети, а также ее внедрение в фармаконадзор, были вызваны желанием не только ускорить процесс, но и уменьшить вероятность ошибки, неизбежный при работе вручную», — рассказала «ФВ» директор по качеству и корпоративному развитию Flex Databases Ольга Логиновская.

По ее словам, «Аня поможет более эффективно достигать основных целей фармаконадзора по оценке безопасности лекарства, установлению рисков нежелательных реакций, а главное, по определению влияния препарата на исход заболевания и уровень смертности: чем быстрее будут выявляться такие взаимосвязи, тем более безопасными будут лекарства, попадающие к пациентам через аптеки и лечебно-профилактические заведения».

Сергей Рякин

pharmvestnik