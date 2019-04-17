В Краснодарском крае снизили региональные предельные надбавки на дорогие ЖНВЛП

С 1 июля 2019 г. в Краснодарском крае вводятся новые предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями на ЖНВЛП.

Согласно приказу Региональной энергетической комиссии – Департамента цен и тарифов Краснодарского края, со второго полугодия предельный размер оптовой надбавки по препаратам стоимостью до 50 руб. включительно составит 15%, от 50 до 500 руб. – 10%, дороже 500 руб. – 6%. В рознице будет установлен следующий порядок цифр для тех же ценовых категорий: 25%, 17% и 12%.

Последний раз допустимые наценки на средства из Перечня ЖНВЛП в крае пересматривались в 2011 г. Тогда оптовикам было разрешено ставить наценку в 15% на все категории лекарств, независимо от их стоимости, а в рознице допускались предельные показатели в 25; 24 и 23% соответственно.

Таким образом, в регионе снижаются наценки для более дорогостоящих медикаментов.

Екатерина Погонцева

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