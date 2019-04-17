«Акрихин» получил бизнес-премию «Russian Business Guide. Люди года»

Фармацевтическая компания «Акрихин» стала победителем бизнес-премии «Russian Business Guide. Люди года» в номинации «Промышленность» за вклад в развитие российской экономики и активную предпринимательскую деятельность.

Препараты компании относятся к основным фармакотерапевтическим направлениям – туберкулез, диабет, дерматология, кардиология, неврология, гинекология и др. и выпускаются в полном соответствии со стандартами GMP, а 45% препаратов в объеме реализации продукции, выпускаемой компанией, входят в Перечень ЖНВЛП.

«Эта награда – заслуга всех сотрудников компании, – заявил президент «Акрихин» Денис Четвериков. – Приятно осознавать, что бизнес, которым мы занимаемся, вносит вклад не только в развитие и укрепление системы здравоохранения нашей страны, но и положительным образом влияет на развитие экономики России. Мы стараемся высоко держать планку качества, создавать инновационные продукты, доступные всему населению – в нашем распоряжении современный научно-исследовательский комплекс и прекрасно оборудованные производственные цеха, которые позволяют нам разрабатывать и производить высокоэффективные лекарственные препараты».

Премия, инициированная международным журналом Russian Business Guide (RBG) при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, присуждалась в 33 номинациях.

Источник: пресс-релиз компании «Акрихин»

Фото: tpprf.ru

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