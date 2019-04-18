Департамент по управлению персоналом аптечной сети «Ригла» возглавила Светлана Стрелкова

1 марта в должность заместителя генерального директора аптечной сети «Ригла» по управлению персоналом вступила Светлана Стрелкова.

Зона ее ответственности в «Ригле» – сфера управления персоналом, включая его подбор, обучение и развитие, а также кадровый учет, расчет и начисление заработной платы.

Светлана имеет 20-летний опыт руководящей деятельности в сфере управления персоналом в крупнейших федеральных компаниях: «Почта России», «Сбербанк РФ», «Нефтехимический Холдинг СИБУР» и «Мобильные ТелеСистемы».

На посту заместителя генерального директора аптечной сети «Ригла» по управлению персоналом Светлана Стрелкова сменила Ольгу Котельникову.

Светлана Стрелкова окончила Самарский государственный экономический университет (СГЭУ) по специальности «Экономика и социология труда». Второе образование — Международный институт рынка «Управление персоналом». Также Светлана имеет диплом МВА Открытого университета Великобритании (СИДО), прошла обучение по президентской программе Высшей школы экономики при Президенте РФ (ЦПП).

В круг первостепенных задач нового заместителя генерального директора по управлению персоналом войдут разработка новой концепции по привлечению, удержанию и развитию ключевого персонала компании, развитие института наставничества, продвижение проекта «Карьера», а также централизация и автоматизация HR- процессов.

«Третий год подряд компания «Ригла» входит в рейтинг лучших работодателей страны. Считаю, что мы обязаны не только поддерживать высокую планку, но и развивать HR-бренд компании, в том числе за счет повышения эффективности и качества HR-процессов по каждой нашей функции, повышения внутренней и внешней клиентоориентированности.

Глобальная задача сегодня, в условиях жесткой рыночной конкуренции, – обеспечение укомплектованности персонала и повышение лояльности сотрудников к компании, в первую очередь за счет развития системы мотивации, возможностей карьерного развития, формирования правильной идеологии и корпоративной культуры. Сотрудник должен дорожить теми корпоративными ценностями и преимуществами, которые ему предоставляет компания. А для этого он должен о них знать, а не просто слышать», – заявила Светлана Стрелкова.

Елена Григорьева

pharmvestnik