Власти Югры хотят получить полномочия Росздравнадзора для борьбы с аптечной наркоманией

Сургутский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) приостановил деятельность шести местных аптек, продававших лекарства без рецептов. Учреждения закрыты на срок 30 до 60 суток, пишет ТАСС со ссылкой на помощника главы Сургута по взаимодействию со СМИ Александра Оверчука.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова заявляла, что в регионе подростки вместо наркотиков начинают использовать психотропные лекарственные препараты, отпускаемые в аптеках без рецепта врача. По ее мнению, административные штрафы не являются эффективным средством борьбы для аптек-нарушителей. В связи с этим власти Югры предложили передать им часть полномочий Росздравнадзора по надзору в сфере обращения лекарственных средств и контролю за соблюдением аптеками лицензионных требований.

«Есть много нареканий в адрес работы служб Росздравнадзора РФ по контролю деятельности аптечных структур. И не только в нашем регионе, значит нужно принимать системные меры», – сказала Наталья Комарова в конце марта 2019 г. на заседании Государственного антинаркотического комитета.

В целях повышения результативности противодействия распространению «аптечной наркомании» от имени губернатора округа в адрес председателя правительства РФ Дмитрия Медведева направлено письмо с предложением рассмотреть возможность заключения соглашения о передаче части полномочий Росздравнадзора по контролю соблюдения лицензионных требований, надзора в сфере обращения лекарственных средств, исполнительному органу государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: admhmao.ru

Елена Сидорова

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