Будущее профилактики гемофилии связывается с препаратами подкожного введения

Объем производства в РФ препаратов для лечения гемофилии в 2018 г. увеличился на 55% и достиг 1 млн упаковок. Об этом на пресс-конференции, организованной Всероссийским обществом гемофилии, сообщил заведующий отделом гемофилии и других коагулопатий НМИЦ гематологии Владимир Зоренко.

Всего в России применяется 8 препаратов, 7 из которых производятся в России (5 – по полному циклу), добавил он.

Как отметила заведующая отделом коагулопатий НМИЦ гематологии Надежда Зозуля, на сегодняшний день пациенты с гемофилией обеспечены всеми необходимыми лекарствами, в том числе для предупреждения развития кровотечений.

Однако возникает и ряд проблем. Так, среди пациентов остаются группы, имеющие значительные барьеры в лечении и серьезные ограничения в качестве жизни. Среди них в первую очередь нужно выделить пациентов с ингибиторной формой гемофилии. Также испытывают серьезные проблемы пациенты с плохим венозным доступом.

В этой ситуации медицинское сообщество связывает большие надежды с препаратами подкожного введения, один из которых был зарегистрирован в России в конце 2018 г.

«На наших глазах совершается прорыв, но важно понимать, что все препараты подкожного введения применяются для профилактики заболевания, – подчеркнула она. – И речь не идет о повсеместном использовании только этих препаратов, традиционные препараты продолжают применяться в терапии».

Регистр Минздрава на сегодняшний день насчитывает 9,8 тысячи больных гемофилией, рассказал президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулёв. Все эти пациенты со среднетяжелыми и тяжелыми формами заболевания, отметил он, всего же число больных достигает 12–15 тысяч.

Сергей Рякин

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