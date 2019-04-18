Игорь Вайншток выступил с открытым письмом к фармсообществу Будущее профилактики гемофилии связывается с препаратами подкожного введения » В 2018 г. объем продаж Boehringer Ingelheim сократился на 3% В 2018 г. объем продаж рецептурных препаратов немецкой компании Boehringer Ingelheim («Берингер Ингельхайм») сократился на 0,5% и составил 12,6 млрд евро (14,3 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Общий объем продаж снизился на 3% и составил 17,5 млрд евро (19,8 млрд долл.). Прибыль за истекший год составила 2,1 млрд евро (2,4 млрд долл.) против убытка 223 млн евро (252 млн долл.) в 2017 г. Объем продаж препарата Spiriva сократился на 15% – до 2,4 млрд евро (2,7 млрд долл.) на фоне ценового давления. Показатель по препарату Jardiance увеличился на 45% – до 1,5 млрд евро (1,7 млрд долл.). Продажи препарата Pradaxa выросли на 3% – до 1,5 млрд евро (1,7 млрд долл.), препарата Trajenta – на 5% – до 1,4 млрд евро (1,6 млрд долл.), препарата Ofev – на 28,7% – до 1,1 млрд евро (1,2 млрд долл.) при постоянных валютных курсах. Объем контрактного производства биофармацевтической продукции вырос на 8,3% и составил 734 млн евро (830 млн долл.). В 2019 г. Boehringer Ingelheim прогнозирует небольшой рост объема продаж.

Фото: boehringer-ingelheim.ru Илья Дугин

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