Игорь Вайншток выступил с открытым письмом к фармсообществу

Как уже сообщал «ФВ», в декабре 2018 г. был заочно арестован и объявлен в международный розыск совладелец компании «Партнер» Игорь Вайншток. Сам бизнесмен вины не признает, утверждая, что его уголовное преследование является частью плана рейдерского захвата предприятия. Г-н Вайншток решил обратиться через «ФВ» к представителям российской фарминдустрии с открытым письмом, которое мы приводим ниже в авторской редакции.

Открытое письмо участникам фармацевтического рынка

Уважаемые коллеги!

Большинство из вас знает меня если не лично, то по продукции, разработанной и производимой АО «Партнер» («Бифидумбактерин», «Пробифор» и др.), возглавляемым мной в течение более 25 лет. Я являюсь одним из его учредителей, основных акционеров и руководителей с даты создания – 28 февраля 1992 г. (председатель Совета директоров, с 1995 г. – генеральный директор). За все это время на продукцию предприятия не поступило ни одной обоснованной рекламации, поскольку основное внимание руководства направлялось на качество продукции, стабильность поставок и удобство покупателей. Ключевым фактором для решения этих задач был слаженный и стабильный коллектив, укомплектованный высококвалифицированными постоянно обучаемыми кадрами. Предприятие сертифицировалось на соответствие отечественным и международным стандартам менеджмента качества (ISO 9001, GMP) начиная с 2006 г.

К сожалению, в 2018 г. АО «Партнер» было захвачено рейдерами, организовавшими банкротство и возбуждение уголовных дел на основании поддельных документов (фальсифицированы договора займа на сумму 300 млн руб., оказания услуг на 35 млн руб., ряд иных документов, в том числе финансовых на значительные суммы). В октябре 2018 г. состоялся силовой захват головного офиса группой из 30 человек при участии вооруженных людей с выраженными уголовными манерами (некоторые опознаны как ранее судимые за насильственные преступления). В ноябре 2018 г., после отказа передать акции рейдерам, собственники более 95% акций были арестованы (я – заочно, поскольку нахожусь за пределами России). Управление предприятием перешло к некомпетентным людям, не понимающим специфику биофармацевтического производства. Для декларируемого сокращения затрат ряд компетентных сотрудников уволены; часть технологических цепочек, влияющих на качество продукции, разрушена.

Рейдерский захват осуществлялся в интересах известных лиц, обладающих серьезным административным ресурсом. Руководство захватом и его организацию, включая подделку документов, осуществляла Елена Павловна Лоссь – владелец и фактический руководитель группы аудиторских и консалтинговых компаний «РСМ-Русь» и «Топ-Аудит» (всего более 30 компаний в различных юрисдикциях), действующих под брендом международной сети RSM. Непосредственными исполнителями явились: Константин Владимирович Беляев, бывший заместитель генерального директора по экономике и финансам, уволенный из АО «Партнер» за вскрывшиеся хищения, непосредственно участвовавший в фальсификации документов и руководивший силовым захватом, в настоящее время – исполнительный директор АО «Партнер»; Елена Андрияновна Терешкова, бывший заместитель генерального директора, уволенная за участие в организации рейдерских действий; Ольга Викторовна Полянская, заместитель генерального директора по качеству, передававшая рейдерам конфиденциальную информацию и непосредственно участвовавшая в силовом захвате.

Эти люди, угрожая мне расправой через правоохранительные органы, не стеснялись называть мне имя заказчика, ссылаясь на личное знакомство с ним; в реальности этого я убедился лично. Действия рейдеров характеризуются крайним цинизмом: основные активы АО «Партнер» проданы компаниям, номинальным руководителем и собственником которых является Е. А. Терешкова, по символическим ценам – вся интеллектуальная собственность (275 позиций: патенты, свидетельства на товарные знаки, технологические регламенты и инструкции) за 30 млн руб.; три производственных комплекса, обеспечивающих полный цикл производства – за 15 млн руб.

Я с самого начала участвовал в становлении российского фармацевтического рынка – без фальсификации документов и рейдерства, посильно способствуя уважению к этическим нормам. Мне будет горько осознавать, что я не предпринял всех возможных действий, препятствующих его разрушению и внедрению в него обычаев делового оборота, характерных для коррумпированных и криминализированных сегментов экономики. Именно поэтому я считаю необходимым предупредить вас о серьезной опасности.

Работая с этими людьми, не обремененными этикой и порядочностью, вы можете узнать однажды (как я), что фактический долг менее 3 млн руб. превратился в 335 млн руб. Они не останавливаются перед шантажом или подкупом сотрудников, подделкой документов, используют административный ресурс и коррупционные связи в правоохранительных органах и судах, в том числе арбитражных.

Группа компаний «РСМ-Русь» — «Топ-Аудит» оказывала аудиторские, юридические и консалтинговые услуги не только АО «Партнер»: через короткое время после взаимодействия АО «Нацимбио» с этими организациями (при непосредственном участии Е. П. Лоссь и К. В. Беляева) был арестован генеральный директор компании Николай Семенов. Мне известно и о других подобного рода фактах.

Я не сомневаюсь, что правоохранительные органы смогут разобраться в этих неприглядных фактах.

Уважаемые участники фармацевтического рынка! Благодарю вас за плодотворное взаимодействие в течение более 25 лет.

Уважаемые руководители и собственники компаний! Опасаюсь, что приход профессиональных рейдеров на наш рынок не ограничится АО «Партнер». Проявите осторожность в работе с ними.

Игорь Вайншток

pharmvestnik