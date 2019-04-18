«Гедеон Рихтер» занялся лечением и реабилитацией исторических персонажей

Венгерской фармкомпании «Гедеон Рихтер» (Gedeon Richter) уже недостаточно заниматься только здоровьем современных женщин и она расширила свою заботу до оздоровления исторических памятников. Совместно с музеем Государственный Эрмитаж была отреставрирована и представлена 16 апреля в Эрмитаже скульптура Венеры Гатчинской – богини красоты, женственности и юности.

У «пациентки» Гатчинской была непростая судьба с момента ее скульптурно-художественного рождения. Венера, будучи тонко чувствующей эмоциональной натурой, теряла голову, меняла владельцев, страдала под дождем и снегом сурового русского климата. Даже умудрилась получить случайный заряд картечи. Эта римская работа по греческому оригиналу статуи Афродиты III-II вв. до н.э. впервые попала в Россию (Санкт-Петербург) в 1768 г., когда ее купил в Риме президент Академии художеств Иван Шувалов для парка «Сильвия» около Гатчинского дворца. После чего она была передана в коллекцию Императорского Эрмитажа.

Глава представительства «Гедеон Рихтер» в России Аттила Варади предложил год назад музею Эрмитаж восстановить скульптуру Венеры. Эксперты и реставраторы музея констатировали множественные сколы и швы на скульптуре, которые были успешно устранены. Это позволило воссоздать прежний прекрасный образ Венеры с ребенком, катающемся на дельфине. «Я был потрясен увиденным результатом работы мастеров Эрмитажа. После реставрации Венера Гатчинская выглядела великолепно, радуя глаз ценителей искусства», – сообщил на открытии Аттила Варади.

Он также анонсировал новый реабилитационный проект фармкомпании для очередной исторической «пациентки», которая порадует своей женственностью и красотой современников после реставрации. Через год венгерская фармкомпания «вылечит» совместно с реставраторами скульптуру жены Николая I – императрицу Александру Федоровну.

«Гедеон Рихтер» – фармкомпания, ориентированная на оздоровление прекрасной половины человечества, проводит «Неделю женского здоровья». Этот социальный проект направлен на улучшение осведомленности в вопросах женского здоровья.

Фото: Денис Кунгуров

Денис Кунгуров

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