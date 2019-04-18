В аптеках в Ингушетии прошли обыски и выемка документов

В сунженской аптеке самой крупной аптечной сети Ингушетии ООО «Дарб» 16 апреля проходил обыск с выемкой документов. На это время предприятие было закрыто для посетителей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Ранее аналогичная работа с целью проверки финансовой деятельности компании была проведена в торговой точке сети в Назрани.

На официальных сайтах следственного управления, МВД и прокуратуры республики информация о проверке ООО «Дарб», которая прошла накануне и в которой участвовали около десятка силовиков, отсутствует. Местные СМИ выдвинули политическую версию происходящего, указав на то, что собственник фармацевтической организации является родственником известного в республике оппозиционера.

Согласно rusprofile.ru, основной вид деятельности ООО «Дарб» – оптовая торговля фармацевтической продукцией, а дополнительный – розничная торговля. Сеть аптек работает в Ингушетии с 2007 г., торговые точки расположены практически во всех населенных пунктах региона. В 2017 г. по случаю своего десятилетия компания проводила розыгрыши автомобилей среди своих сотрудников, проработавших более трех лет, а также среди клиентов. Акция вызвала большой ажиотаж. А в прошлом году состоялся розыгрыш денежных призов среди обладателей чеков от 1 тыс. руб. с общим фондом 1 млн руб.

К аптекам ООО «Дарб» то и дело возникают претензии контрольных органов по поводу нарушения им лицензионных требований. Так, в 2018 г. прокурор Назрани обращался в суд с требованием привлечь аптеку к административной ответственности, однако ему было отказано в связи с нарушением порядка привлечения. В феврале этого года в суд поступило новое исковое заявление – на этот раз от Управления Росздравнадзора по Республике Ингушетии. Территориальный орган просит Арбитражный суд РИ об административном приостановлении деятельности организации сроком на 90 суток. Рассмотрение дела назначено на 24 апреля.

Фото из Инстаграм аптеки «Дарб» (Назрань)

Екатерина Погонцева

pharmvestnik