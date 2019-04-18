В I квартале 2019 г. объем продаж рецептурных препаратов Johnson & Johnson вырос на 4,1%

В I квартале текущего года объем продаж рецептурных ЛП американской компании Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон») увеличился на 4,1% и составил 10,2 млрд долл. Аналитики прогнозировали 9,8 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma.
Общий квартальный объем продаж компании вырос на 0,1%, составив 20 млрд долл. Прогноза равнялся 19,6 млрд долл.
Квартальная прибыль упала на 14,2% – до 3,7 млрд долл.
Объем продаж в США увеличился на 4,3% – до 5,6 млрд долл.
На других рынках этот показатель вырос на 3,9% – до 4,7 млрд долл.
В I квартале объем продаж препарата Stelara вырос на 32,4% и составил 1,4 млрд долл., что в целом соответствует прогнозам.
Продажи препарата Remicade сократились на 20,6% – до 1,1 млрд долл., что также соответствует прогнозам.
Показатель квартального объема продаж по препарату Imbruvica увеличился на 33,5% – до 784 млн долл., по препарату Zytiga – упал на 19,6% – до 679 млн долл. на фоне дженериковой конкуренции.
Объем продаж препаратов для лечения легочной артериальной гипертензии (Opsumit, Tracleer и Uptravi) вырос на 12,1% – до 656 млн долл.
Квартальный объем продаж препарата Darzalex подскочил на 45,5% – до 629 млн долл.
Продажи Xarelto сократились на 6,3% – до 542 млн долл.
Показатель по препарату Invokana/Invokamet снизился на 18,4% – до 202 млн долл.
По прогнозу Johnson & Johnson, в 2019 г. прибыль на акцию составит 8,53–8,63 долл. Более ранний прогноз равнялся 8,50–8,65 долл. Рост объема продаж ожидается в пределах 2,5–3,5%, а не 2–3%, как прогнозировалось ранее.
Аналитики полагают, что прибыль на акцию составит 8,58 долл. при объеме продаж 81,2 млрд долл.
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Илья Дугин
pharmvestnik