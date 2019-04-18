Правительство намерено усовершенствовать механизм СПИК

Правительство внесло в Госдуму законопроекты о совершенствовании механизма специальных инвестиционных контрактов:

— «О внесении изменений в Федеральный закон “О промышленной политике в Российской Федерации” в части регулирования специальных инвестиционных контрактов» (законопроект 1).

— «О внесении изменений в статью 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (законопроект 2).

— «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации» (законопроект 3).

Представляя законопроекты на заседании Правительства РФ, премьер-министр Дмитрий Медведев выразил надежду, что новый механизм СПИК будет еще более удобным для российских и иностранных капиталов.

«Он стал популярным. Очень часто инвесторы обращаются с просьбой дать им разрешение на создание СПИК», – сообщил глава правительства.

Законопроектами предусматривается совершенствование механизма СПИК с переходом от действующего преимущественно инвестиционного механизма на развитие и передачу в достаточном объеме новых технологических компетенций, что предполагает новую модель СПИК, другие процедуры отбора проектов.

Законопроектом 1 предусматривается уточнение предмета СПИК для фиксации необходимости разработки и внедрения передовых технологий. Перечень таких технологий будет утверждаться Правительством РФ в целях производства промышленной продукции на основе таких технологий в рамках СПИК.

Предлагается ввести конкурсный отбор участников СПИК. При этом предусматривается возможность проведения как открытого, так и закрытого конкурсного отбора. Предлагается также расширить круг участников СПИК, установив обязательное участие в качестве стороны СПИК органов власти всех уровней. Предельные сроки действия СПИК предлагается увеличить до 20 лет, исключив требования по «нижней» границе объема инвестиций. Налогоплательщикам – участникам СПИК будут предоставляться льготы по налогу на прибыль на весь срок реализации проекта.

Законопроект направлен на увеличение создания добавленной стоимости в экономике с максимальной конкуренцией в процессе его реализации, привлечение долгосрочных негосударственных инвестиций в высокотехнологичные проекты, предусматривающие внедрение передовых технологий.

Законопроектом 2 предлагается ввести режим, при котором в рамках СПИК будут предоставляться бюджетные субсидии на долгосрочной основе (более чем на один бюджетный период). Аналогичный преференциальный режим действует в отношении институтов, предусмотренных законодательством о государственно-частном партнерстве и о концессионных соглашениях. Это позволит гарантировать спрос на продукцию, произведенную в соответствии с условиями СПИК, при госзакупках товаров, работ и услуг, а также при закупках в негосударственном секторе.

Законопроектом 3 предлагается закрепить возможность применения льготы по налогу на прибыль для организаций, получивших статус налогоплательщика – участника СПИК, в течение всего срока действия контракта. Предлагается также ввести возможность раздельного учета доходов и расходов, полученных или понесенных от деятельности по реализации проекта, в отношении которого заключен СПИК, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при другой деятельности, для целей получения льготы по налогу на прибыль организаций.

Предусматривается раздельное регулирование региональных инвестиционных проектов и специальных инвестиционных контрактов, в том числе путем введения в Налоговый кодекс отдельных статей «Налогоплательщики – участники СПИК», «Особенности применения налоговой ставки к налоговой базе, определяемой организациями, имеющими статус налогоплательщика – участника СПИК».

Полномочия по разработке методики расчета совокупного объема расходов бюджетов для поддержки проекта по СПИК для сопоставления с объемом капитальных вложений в проект с целью соотнесения объема поддержки и размера капитальных вложений закрепляются за Минфином России.

«Принятие и реализация законопроектов позволит повысить инвестиционную привлекательность проектов, предусматривающих производство высокотехнологичных видов продукции, создать новые рабочие места, что с учетом мультипликативного эффекта, в том числе, окажет положительное влияние на доходы регионов», – считают в Правительстве РФ.

Стоит отметить, что механизм СПИК находит сторонников в фармотрасли. Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, подводя итоги 2018 г., отметил, что в фармотрасли подписаны новые специальные инвестиционные контракты, теперь их 6 с общим объемом инвестиций 9 млрд руб. Одобрен первый СПИК в сфере производства медизделий.

Елена Сидорова

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