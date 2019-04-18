Депутат Александр Петров будет курировать ядерную медицину в Комитете по охране здоровья

Депутат Госдумы Александр Петров возглавил рабочую группу по развитию ядерной медицины, которая в марте 2019 года появилась при Комитете по охране здоровья. Задача рабочей группы — развитие этого направления в регионах страны.

Под началом Петрова будут работать как практикующие врачи, медицинские физики и отраслевые эксперты, так и представители Правительства РФ, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, ФФОМС и Росатома.

Александр Петров имеет большой опыт в сфере здравоохранения. До получения в 2011 году депутатского статуса был председателем совета директоров холдинга «Юнона», а также гендиректором «Медсинтеза» – фармацевтического завода в Новоуральске, якорного резидента Уральского биофармацевтического кластера. До конца 2011 года Петров также руководил кластером и ООО «Уральский центр биофармацевтических технологий».

Развитие ядерной медицины сегодня является одним из приоритетных направлений нацпроекта «Здравоохранение» и программы по борьбе с онкозаболеваниями. К созданию инфраструктуры для радионуклидной диагностики и терапии в Минздраве рассчитывают привлечь частные инвестиции. Одни из ключевых игроков сегмента — сеть «ПЭТ-Технолоджи» Виктора Харитонина, уже имеющая 13 филиалов и анонсировавшая строительство 40 подразделений до 2025 года. Одно из последних заявлений — планы вложить 1 млрд рублей в центр в Волгограде. Свою сеть развивает МИБС Аркадия Столпнера. ПЭТ-центр уже работает в Санкт-Петербурге, готовится к запуску в Новосибирске, а также в ближайших планах — создание центра ядерной медицины в Мурманске.

Источник: РБК-Екатеринбург

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