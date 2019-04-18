«Микроген» зарегистрировал первую отечественную пентавакцину

НПО «Микроген», входящее в ГК «Ростех» и управляемое компанией «Нацимбио», зарегистрировало вакцину для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В и гемофильной инфекции.

Вакцина аАКДС-Геп B+Hib предназначена для детей в возрасте шести месяцев. Регудостоверение, по данным ГРЛС, получено 20 марта.

Sanofi в 2017 году локализовала на мощностях «Нанолека» пятикомпонентную вакцину Пентаксим. В отличие от препарата «Микрогена», Пентаксим не защищает от гепатита В, но предохраняет от полиомиелита.

У GSK в России в 2011 году зарегистрирована шестикомпонентная вакцина Инфанрикс Гекса, защищающая от тех же заболеваний, что и новинка «Микрогена», но еще и от полиомиелита.

«Микроген» уже производит адсорбированную коклюшно-дифтерийно-столбнячную вакцину (АКДС) и вакцину для профилактики гепатита В, дифтерии, коклюша и столбняка (АКДС-Геп В).

По сравнению с зарегистрированными в РФ зарубежными аналогами вакцина «Микрогена» содержит в два раза меньше столбнячного антигена и в полтора раза меньше – дифтерийного при сохранении иммунологической активности. По сравнению с моновакцинами, тут в два раза меньше антигена гепатита В.

«Нацимбио» планирует вывести на рынок еще три поливакцины от социально значимых заболеваний, пообещал гендиректор компании Андрей Загорский.

Минпромторг рассчитывает увеличить долю отечественных иммунобиологических препаратов в структуре потребления в РФ до 90% к 2025 году, тогда как по итогам 2018 года этот показатель составил 65%.

«Микроген» – предприятие холдинга «Нацимбио» – обеспечивает поставку около 70% от общего объема вакцин Национального календаря профилактических прививок (НКПП). Производит более 250 препаратов. Выручка «Микрогена» в 2017 году составила 7,7 млрд рублей, чистая прибыль сократилась на 22,5% – до 498 млн рублей.

Источник: Ростех

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