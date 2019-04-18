Минпромторг рассчитывает довести долю отечественных вакцин до 90% к 2025 году

Доля отечественных иммунобиологических препаратов в общем объеме потребления страны к 2025 году должна вырасти до 90%, следует из доклада Минпромторга о целях и задачах на 2019 год.

Этот показатель в 2018 году составлял 65%. Какими механизмами будет поддерживаться выпуск таких препаратов российскими производителями, в докладе не уточняется.

Минпромторг сообщал о разработке совместно с Российским технологическим агентством ведомственного проекта по развитию производства вакцин в 2018 году. Он предполагал рост доли отечественных производителей до 85% к 2024 году.

Также в министерстве рассчитывают нарастить долю отечественных анальгетиков центрального действия из отечественных субстанций до 60% к 2023 году (в 2018 году – 18%).

Производство фармпродукции в 2018 году, по данным Минпромторга, выросло на 3,5% – до 305,4 млрд рублей, в 2019 году темп роста должен замедлиться еще на 1,5% – до 310 млрд рублей. Объем всего фармрынка увеличился в 2018 году на 3,1% – до 1,285 трлн рублей, в 2019 году прогнозируется рост еще на 2,3% – до 1,315 трлн рублей.

Планируется регистрация в 2019 году 23 препаратов из перечня ЖНВЛП, в 2018 году зарегистрировано 16 таких препаратов, профинансированных из программы «Фарма-2020».

Источник: Минпромторг РФ

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