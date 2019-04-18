Д.Медведев призвал Госдуму оперативно принять закон о частичном возмещении стоимости ЖНВЛП Минпромторг рассчитывает довести долю отечественных вакцин до 90% к 2025 году » Опубликован рейтинг «ТОП200 аптечных сетей по итогам 2018 года» Аналитический центр Vademecum представляет рейтинг крупнейших аптечных сетей России по выручке за 2018 год. В сравнении с 2017 годом участников, показывающих падение выручки, стало больше: 75 против 65. Участники ТОП200 за год нарастили свои обороты совокупно только на 114 млрд рублей, достигнув суммарного объема в 810 млрд. При этом выручка ТОП20 сетей, чей вклад в общий объем этого сегмента рынка ключевой, достигла 538 млрд против 435 млрд рублей годом ранее, хотя коммерческий рынок в объеме не увеличивается. vademec