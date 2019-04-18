ОАО «Синтез» создает новые рабочие места

В первом квартале 2019 года курганское предприятие ОАО «Синтез» (входит в Marathon Group и Нацимбио) открыл 76 новых вакансий.

«Расширение штата связано, в первую очередь, с обновлением технического парка, увеличением производственных мощностей и общей производительности предприятия: по итогам года ее рост должен превысить 23%. Специалисты технического профиля требуются для производств готовых препаратов, лекарственных форм и субстанций, а также для подразделений, обеспечивающих бесперебойную работу оборудования и инженерных сетей», — сообщает пресс-служба предприятия.

Модернизация и расширение производства, создание рабочих мест предусмотрено трехсторонним Соглашением о развитии завода и сотрудничестве в социально-экономической сфере, подписанным врио губернатора Вадимом Шумковым, заместителем генерального директора АО «Нацимбио» Филиппом Першковым и руководителем ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (входит в Marathon Group и АО «Нацимбио») Сергеем Клыковым на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2019».

За два года фармацевтическое предприятие «Синтез» вложит в модернизацию производства 3,5 млрд рублей, из них 1,4 млрд — в этом году. Один из пунктов соглашения – разработка программы подготовки и переподготовки кадров, необходимых заводу, в сотрудничестве с профильными кафедрами Курганского государственного университета. В этом году ОАО «Синтез» совместно с КГУ будут запущены программы обучения, которые позволят выпускникам средне-специальных учебных заведений работать на комбинате и параллельно получать высшее образование.

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