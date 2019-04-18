ФМБА разработало препарат для лечения аллергии на пыльцу растений

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало препарат для лечения аллергии на пыльцу растений, который не имеет аналогов по эффективности в мире, сообщил глава ФМБА Владимир Уйба.

«Создан принципиально новый класс препаратов для специфического лечения пыльцевой аллергии — аллерготропины <…> Препараты не имеют аналогов в мире по эффективности и возможной широте использования для специфической иммунотерапии поллинозов», — сказал он на заседании коллегии ФМБА.

Уйба отметил, что препарат «превосходит все существующие отечественные и зарубежные аналоги по специфической активности, иммуногенности и безопасности».

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