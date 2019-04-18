Компания «Фарматек» инвестирует 4,2 млрд. драмов в модернизацию производства в Армении

Компания «Фарматек» инвестирует 4,2 млрд драмов в модернизацию производства в Армении, об этом сказал в ходе заседания правительства министр экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян.

Правительство Армении предоставило на заседании 18 апреля компании льготы по линии таможенных пошлин.

Как отметил министр, «Фарматек» функционирует в Ереване с 1997 года и является одной из крупнейших фармацевтических компаний.

«В рамках программы инвестиции составят 4,2 млрд драмов, которые будут направлены на покупку сырья и оборудования», — сказал Хачатрян.

Сырье будет использовано для производства внутривенных инфузионных жидкостей, ампул, глазных капель.

По словам министра в компании сегодня работают 69 сотрудников, а благодаря инвестициям число рабочих мест увеличится на 6-10 со средней зарплатой в 160 тыс. драмов.

При этом он сообщил, что инвестиционная программа позволит обеспечить производство продукции на сумму в 4,8 млрд драмов, из которых продукции на 2,8 млрд драмов будет реализовано в Армении, а остальные – экспортированы в третьи страны [курс $1 – 483,4 драма].

arka.am