Abbott выручила $7,5 млрд за глюкометры и стенты. Подорожают ли акции

Американская фармацевтическая корпорация Abbott Laboratories увеличила продажи в первом квартале с превышением прогнозов аналитиков. Компания сумела нарастить выручку на 2%, до $7,54 млрд. Аналитики, согласно данным Refinitiv, рассчитывали на $7,47 млрд.​ Чистая прибыль Abbott подскочила на 60%, до $672 млн. В пересчете на акцию чистая прибыль составила 38 центов.

Это произошло благодаря двузначному росту продаж новой системы мониторинга глюкозы — глюкометра — Freestyle Libre. Сильно выросли продажи и устройств MitraClip для малоинвазивного лечения митрального сердечного клапана.

Продажи медицинского оборудования возросли на 5% в годовом выражении, до $2,9 млрд.

Продажи диагностического оборудования повысились на 2%, до $1,79 млрд. В этом сегменте бизнеса компания также превзошла ожидания ($1,74 млрд).

Продажи лекарственных препаратов Abbott снизились на 4,9%, до $992 млн, не дотянув до прогнозов аналитиков.

Компания производит широкий спектр продукции для медицины — от детского питания до инновационного медицинского оборудования, применяемого при операциях на сердце. Рост продаж медицинского оборудования обеспечили прежде всего инновационные продукты для лечения диабета и заболеваний сердца: Freestyle Libre и MitraClip.

Продажи систем мониторинга глюкозы в крови взлетели в первом квартале на 70,2%. А совокупные продажи всех средств для лечения диабета подскочили на 34,4%, до $656 млн, тогда как аналитики прогнозировали $519 млн.

Общий объем продаж средств для лечения сердечно-сосудистой системы и нейромодуляции вырос на 0,2%, до $2,33 млрд. Особенно высоким был спрос на устройства MitraClip.

Фото: пользователя Government of Prince Edward Island с сайта flickr.com

rbc