«Онкостар», «Гемофарм» и проект «Генная терапия» стали резидентами «КоЛаборатора»

Bayer завершил отбор биомедицинских проектов для участия в научно-исследовательском инкубаторе «КоЛаборатор». Список резидентов пополнят три российских исследовательских проекта, работающих в области биотехнологий и генной терапии, которые прошли конкурсный отбор в штаб-квартире Bayer.

В течение минимум одного года резиденты инкубатора получат комплексную консультационную поддержку на всех этапах развития, включая экспертизу в области медицинской химии, стратегию выхода препарата на рынок, стратегию патентования, конкурентный анализ, рыночное позиционирование и так далее. Bayer окажет каждому выбранному проекту финансовую поддержку в размере до 25 тыс. евро.

«Ведущие эксперты Bayer будут консультировать и поддерживать проекты, прошедшие конкурсный отбор. Речь идет о подготовке к выводу проектов в коммерческий оборот. Зачастую академическим исследователям не хватает бизнес-практики, «КоЛаборатор» приобщит участников к международному опыту развития и коммерциализации разработок. Мы заинтересованы в развитии российских биомед проектов. В частности, благодаря присутствию в «КоЛабораторе», проект по клеточной терапии в онкологии из Новосибирска смог установить партнерские отношения с немецкой клиникой «Шарите», одним из ведущих учреждений в Германии в области иммуноонкологии. Компания «Таргет Медикалс» не только получила консультацию ведущих экспертов Bayer в области медицинской химии, доклинических и клинических исследований, но и успешно привлекла дополнительное финансирование своего проекта из средств фонда Сколково», – отметил Дмитрий Власов, к.м.н., медицинский директор АО «Байер» и руководитель медицинского кластера стран СНГ.

В рамках развития «КоЛаборатора» Bayer и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) продолжают и расширяют сотрудничество, направленное на поддержку научно-технологических компаний на ранних стадиях развития. Сотрудничество получило свое логическое продолжение в 2018 году с присоединением факультета фундаментальной медицины МГУ к проекту. Все это позволяет стартапам получить доступ к последним научным исследованиям и фундаментальным знаниям, наработанным за десятилетия, а также экспертной оценке научного сообщества.

Новые резиденты:

Проект «Генная терапия» (г. Москва) ориентирован на разработку фармацевтического препарата для лечения заболеваний, связанных с нарушениями кровоснабжения. Основная задача проекта – повысить эффективность генной терапии за счет использования комбинации двух факторов роста. Технология является продолжением разработок на базе МГУ имени М.В. Ломоносова и НМИЦ Кардиологии Минздрава России и позволяет ввести в ткани дополнительные копии генов, которые кодируют белки, обладающие регенеративными или защитными свойствами, и превратить участок ткани в «биологический шприц», производящий стимулирующие кровоснабжение белки в течение одной-двух недель.

Еще одним резидентом стал проект «Онколитический вирус» компании «Онкостар» (г. Новосибирск) в партнерстве с Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН и ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора (Новосибирская область). Проект направлен на разработку принципиально нового противоопухолевого препарата, в основе которого лежит вирус осповакцины. Для усиления онколитического действия в геном вируса встроены два гена – ген цитотоксического белка лактаптина и ген иммуностимулирующего белка ГМ-КСФ (гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора). Препарат прошел доклинические исследования, в 2019 году запланировано начало проведения клинических исследований при экспертной поддержке Bayer.

Третьим победителем отбора стал биотехнологический стартап «Гемофарм» (г. Москва), разрабатывающий инновационный препарат KB-121 для лечения множественной миеломы и неходжкинской лимфомы. Инновационный препарат способен проникать через гематоэнцефалический барьер, что делает его уникальной опцией для онкологических пациентов с метастазами в мозге. В 2017 году «Гемофарм» привлек посевной раунд инвестиций от российской частной венчурной компании Primer Capital и начал проведение доклинических исследований препарата. В том же году стартап стал резидентом инновационного центра Сколково.

«Проинвестировав «Гемофарм» в 2017 году, мы уже тогда отметили высокий потенциал препарата с точки зрения эффективности. Мы считаем, что со вступлением в «КоЛаборатор», компания значительно увеличила шансы заинтересовать своей разработкой многие фармацевтические компании не только в России», – прокомментировала исполнительный директор Primer Capital Елизавета Рождественская.

gmpnews