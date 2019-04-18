Кировский промышленный кластер биотехнологий заключил соглашение с фармацевтическим медицинским кластером Татарстана

Сотрудничество позволит объединить потенциалы двух регионов в вопросах промышленной политики

По инициативе заместителя председателя правительства Максима Кочеткова город Иннополис в Татарстане с официальным визитом посетила делегация правительства Кировской области и биофармацевтической компании «Нанолек».

Напомним, в Кировской области промышленным блоком правительства создан и впервые в регионе зарегистрирован в Минпромторге России промышленный кластер биотехнологий. Целью визита в Татарстан стал обмен опытом разработки проекта по созданию следующего — биологического (фармакологического) кластера Биополис. Предположительно, он расположится в Оричевском районе, где находится производство «Нанолека». Кроме того, кировчане изучили возможности привлечения инвесторов, господдержки. Подобные встречи способствуют развитию и межрегиональной кооперации.

— Иннополис в Татарстане вырос в чистом поле благодаря современному учебному заведению, его ученикам и их работе, — отмечал ранее губернатор Кировской области Игорь Васильев. — В нашем регионе создание некоего Биополиса возможно на базе большого серьезного предприятия «Нанолек», которое у нас уже активно развивается.

В соседней республике участники делегации подписали соглашение о намерении взаимного сотрудничества между фармацевтическими кластерами Кировской области и Татарстана.

Предметом соглашения стало взаимовыгодное сотрудничество, основанное на партнерских отношениях в сфере информационного обмена и организации совместных мероприятий, связанных с развитием производственной кооперации, трансфером технологий, реализацией инвестиционных проектов, внедрением кластерных инициатив, а также развитием инновационной и научно-технической деятельности.

— Подписанное соглашение позволит объединить потенциалы двух регионов в вопросах привлечения федеральных средств для развития промышленности территорий, в частности, отрасли биофармацевтики. В дальнейшем сотрудничество регионов позволит обмениваться передовыми практиками развития территорий, — подчеркнул Максим Кочетков.

В рамках соглашения стороны определили область совместной деятельности — системные фармацевтические технологии, такие как разработка технологий и опытное производство оригинальных фармацевтических субстанций, моделирование структуры и действия химических лекарственных препаратов, компьютерный дизайн химических лекарственных препаратов, инжиниринг и масштабирование производства готовых лекарственных форм, применение нанотехнологий в области здравоохранения.

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