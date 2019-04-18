По итогам января 2019 года экспорт лекарств из России демонстрирует активный рост

В январе 2019 г. объём экспортных поставок ЛП из России (за исключением отгрузок в страны ЕАЭС) составил 1,53 млрд руб. (с учётом таможенных сборов). Рублёвая динамика к аналогичному периоду прошлого года демонстрирует заметный прирост на уровне +73,3%. Натуральные объемы по итогам 1-го месяца тоже уверенно растут, за год они увеличились на 46,4%, всего из страны было вывезено 31,0 млн упаковок ЛП, сообщает аналитическая компания RNC Pharma®.

Справедливости ради отметим, что полученные за январь 2019 г. высокие показатели долгосрочной динамики (во всех выражениях) обусловлены не увеличением общего объема экспортных поставок ЛП из России с начала года, а напротив низкой активностью компаний-экспортеров в аналогичном периоде минувшего года.

Известно, что из страны вывозятся ЛП не только российских производителей, но и ранее ввезённой продукции. В январе текущего года список компаний, осуществляющих экспорт отечественных ЛП, насчитывал 195 позиций, годом ранее их было значительно больше — 211. Аналогичные изменения произошли и в ассортименте вывозимой продукции, здесь фиксируется сокращение общего количества торговых марок (относительно 2018 г.) на 20 наименований до 804 позиций.

По итогам 1-го месяца 2019 г. в TOP-15 отечественных корпораций, лидирующих по денежному объёму экспорта, максимальный прирост был зафиксирован у производителей «ФГБНУ ИПВЭ им. М.П. Чумакова» и «Биокад». Поставки первой за год выросли почти в 252 раза (в рублях), основную динамику, по-прежнему, обеспечивала Вакцина желтой лихорадки (в 599 раз). Экспорт второй компании увеличился в 197 раз, здесь ключевым продуктом за период является противоопухолевое средство бевацизумаб.

Хороший прирост в рублях также был отмечен у компании «Ниармедик Плюс», а в частности противовирусного средства Кагоцел, денежные объемы экспорта которого увеличились относительно 2018 г. в 25 раз. При этом учитывая текущий период «сезона простудных заболеваний» не удивительно, что препарат занял 4 место в соответствующем рейтинге по торговым маркам. На протяжении анализируемого периода лекарство поставлялось в 5 стран, основными потребителями стали: Молдавия (72% от общего объёма экспорта препарата), Грузия (20%), Украина (8%), Таджикистан (0,12%) и Абхазия (0,05%).

gmpnews