Повышая конкурентоспособность российского фармбиотеха

Фонд Primer Capital, АО «Татхимфармпрепараты» и Казанский федеральный университет дают старт новому инновационному проекту российской разработки.

11 апреля на Российском Венчурном Форуме в Казани состоялось подписание соглашения о намерениях между венчурным фондом Primer Capital, компанией «Татхимфармпрепараты» и Казанским федеральным университетом (КФУ). Данное сотрудничество направлено на развитие проекта по разработке инновационного российского противоэпилептического препарата.

АО «Татхимфармпрепараты» является одним из крупнейших производителей лекарственных препаратов в России с более чем 100-летней историей и занимает лидирующие позиции по выпуску таблетированных форм. Портфель компании включает порядка 130 наименований готовых лекарственных средств, мощность производства — 1,5 млрд. таблеток в год.

Казанский (Приволжский) федеральный университет, входящий в глобальную сеть университетов по инновациям (Global University Network for Innovation – GUNI) является ВУЗом, осуществляющим не только образовательную, научную, научно-исследовательскую, но и инновационную деятельность, разрабатывая и обеспечивая реализацию инновационных разработок ученых КФУ.

Инициированный Университетом проект «Разработка инновационного противоэпилептического кандидата в лекарственные средства KFU-06» обладает высоким потенциалом.

Эпилепсия относится к распространенным неврологическим расстройствам, включающим много разных синдромов и состояний, заболевание затрагивает до 1,5% населения мира. Противоэпилептическая терапия осуществляется лекарственными средствами, которые подразделяются на 3 поколения. Актуальность проблематики заключается в том, что несмотря на введение более 15 препаратов третьего поколения, в настоящее время они не контролируют судороги у 20–30% пациентов. Особенно тревожный аспект: за последние 40-50 лет не наблюдается существенного прогресса в решении этого вопроса.

Проект российских ученых нацелен на создание первого в структурном классе инновационного противоэпилептического агента с потенциалом лучшего в мире (best-in-class). Механизм действия основан на ингибировании глутаматэргической передачи, активации высвобождения ГАМК из пресинаптических нейронов при одновременном ингибировании постсинаптических ГАМК(А) рецепторов. Лекарственный кандидат KFU-06 проявляет высокую противосудорожную активность на in vivo моделях тяжелых эпилептических припадков в сочетании с высокой безопасностью.

«Российский венчурный фонд Primer Capital продолжает последовательно инвестировать в инновационные, прорывные проекты в области фармацевтики и биотехнологий, — комментирует соглашение Исполнительный директор Фонда Елизавета Рождественская. – Очень важно, что по прошествии первых этапов Федеральной стратегии развития фармацевтической промышленности «ФАРМА-2020», сконцентрированных прежде всего на решении задачи по импортозамещению, мы видим у отечественных лидеров рынка возможности и компетенции для создания инновационных лекарственных препаратов.

Эти разработки обладают значительным потенциалом не только на российском, но и зарубежном рынке. Поддержка подобных проектов способствует как скорейшему появлению на рынке лекарств нового поколения, так и повышению конкурентоспособности самих компаний, а также технологическому апгрейду отрасли в целом».

По словам Юрия Григорьевича Штырлина, директора научно-образовательного центра фармацевтики КФУ и руководителя проекта по разработке препарата KFU-06, «современные российские инновационные лекарственные разработки не только не уступают мировому уровню, но зачастую превосходят его. В этом смысле показательно, что практически одновременно с подписанием настоящего Соглашения два других проекта КФУ – противовоспалительный (KFU-01) и противоопухолевый (KFU-02), – получили золотые медали 47-й Международной выставки изобретений в Женеве, наиболее авторитетного мирового форума инноваций».

Фонд Primer Capital является организацией, инвестирующей в компании ранних стадий, разрабатывающие перспективные биотехнологические и медицинские продукты для различных секторов фармацевтического рынка. Целью данного сотрудничества является стратегическое партнерство, а также поиск и привлечение инвестиций для последующего развития проекта.

gmpnews