Три южнокорейские фармацевтические компании вышли на рынок Ближнего Востока

Три южнокорейские фармацевтические компании, получившие поддержку от министерства здравоохранения и социального обеспечения и Korea Health Industry Development Institute, будут экспортировать лекарства в Китай и Йемен. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на министерство здравоохранения и социального обеспечения страны.

По словам представителей министерства, в первом квартале 2019 года три отечественные компании, такие как C.L. Pharm, JJ Industry, Penmix заключили экспортные контракты с восемью странами Ближнего Востока, включая Китай, Йемен и Саудовскую Аравию, на общую сумму 18,3 млрд вон (~$16,1 млн).

Известно, что компания C.L. Pharm экспортирует лекарства в Китай, компания Penmix — антибиотики в Йемен. Компания JJ Industry будет экспортировать лекарства гелевого типа, уменьшающие мышечную и суставную боль в восемь стран Ближнего Востока, таких как Йемен, Ирак и Саудовская Аравия.

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