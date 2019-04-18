Сколтех и НАНОЛЕК оформили сотрудничество в сфере образования

В апреле 2019 в Москве было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере организации стажировок студентов между Сколковским институтом науки и технологий и биофармацевтической компанией НАНОЛЕК.

Компания НАНОЛЕК поддержала идею создания проекта по стажировкам студентов из Сколтеха в рамках активного взаимодействия с лучшими ведущими вузами России. Уровень и качество подготовки студентов в Сколтехе имеет много точек соприкосновения с миссией и деятельностью НАНОЛЕК и идея создания подобной формы сотрудничества будет иметь огромное значение для обеих сторон.

«Ум, проактивность, критический подход к решению задач, теоретические знания молодых ученых и Сколтеха – это основные необходимые качества, которые станут плодотворной почвой для развития научного потенциала в области биофармацевтики. Наличие серьезных теоретических знаний и возможность их реализации на практике станут надежной основой для новых открытий и постоянного развития как научного мира в целом, так и компании НАНОЛЕК в частности. Критическое мышление молодых специалистов позволит получить иной взгляд на многолетние устои и получить отличительную реакцию на кейсы компании в условии наличия многих неизвестных. Особое значение в таком сотрудничестве играет живая связь в формировании новых форм в развитии инноваций и технологий будущего», – прокомментировала подписание соглашения HR-директор компании НАНОЛЕК Яна Агеева.

Компания НАНОЛЕК будет предлагать студентам Сколтеха задачу для проработки, на которую смогут откликнуться только тот, кто заинтересован в получении опыта в данной конкретной тематике. Такая постановка рабочего процесса позволит привлечь группу студентов с осознанным и мотивированным подходом, стремящихся реализовать свой потенциал.

Проект стажировок Сколтеха и НАНОЛЕК в будущем станет крупным центром по подготовке квалифицированных кадров в области биомедицины и фармакологии, на базе которого будут созданы особые условия для работы молодых ученых.

Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) – негосударственное научно-образовательное учреждение. Созданный в 2011 году при участии Массачусетского технологического института (МТИ), институт готовит новые поколения исследователей и предпринимателей, развивает научные знания и содействует технологическим инновациям с целью решения важнейших проблем, стоящих перед Россией и миром в новом тысячелетии. Сколтех строит свою работу, опираясь на опыт лучших российских и международных образовательных и исследовательских институтов. При этом особый акцент делается на преподавание навыков предпринимательской и инновационной деятельности.

НАНОЛЕК — российская биофармацевтическая компания с участием РОСНАНО в числе акционеров, с собственным высокотехнологичным производством полного цикла в соответствии со стандартами GMP и ISO. НАНОЛЕК специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов, как собственной разработки, так и созданных с привлечением международных партнеров, с фокусом на профилактику и терапию социально значимых заболеваний.

gmpnews