«Ростех» запустит производство пробирок для взятия венозной крови за 436 млн рублей

Компания оборонно-промышленного комплекса «Научно-исследовательский инженерный институт» (АО «НИИИ», дочка НПК «Техмаш», входящего в ГК «Ростех») намерена запустить производство одноразовых пробирок для взятия венозной крови по программе диверсификации производства. Общий объем инвестиций в проект составит 436 млн рублей.

Предполагается, что производственная площадка расположится в подмосковной Балашихе.

В настоящее время, по данным компании, более 50% российского рынка вакуумных пробирок занимают производители из США и Европы, почти 40% приходится на Китай, а доля отечественных производителей составляет менее 10%. Планируемая мощность завода не раскрывается.

Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил выделение 345,1 млн рублей предприятию в виде льготного займа. Помимо АО «НИИИ», ФРП намерен выделить 500 млн рублей еще одному совместному предприятию «Ростеха» ­– ООО «Интерфармгласс-М» на импортозамещающее производство стерильных стеклянных шприцев для упаковки инъекционных препаратов.

В выпуск пробирок для венозной крови за последние три года инвестировали как минимум две компании: «Гранат Био Тех» вложил 1,25 млрд рублей в производство в подмосковной Дубне, а российско-китайская компания «Развитие» ­­– 300 млн рублей в завод в городе Волжском Волгоградской области.

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