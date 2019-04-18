Bristol-Myers Squibb обменяется акциями с Celgene на сумму $19,85 млрд

Американская компании Bristol-Myers Squibb (BMS) 17 апреля объявила о начале сделки по приобретению Celgene за $74 млрд. Решение о проведении сделки было поддержано 12 апреля 75% акционеров.

BMS намерена провести слияние своей дочерней компании Burgundy Merger Sub и Celgene путем обмена акций на сумму $19,85 млрд. Оставшийся по сделке платеж будет перечислен напрямую от BMS. Завершение покупки запланировано на III квартал 2019 года.

Несколько акционеров BMS в марте 2019 года пытались опротестовать сделку, высказав сомнения о наличии у Celgene перспективного продуктового портфеля и в связи с опасениями «патентного обвала» самого успешного продукта Ревлимид (леналидомид).

Celgene, однако, удалось защитить Ревлимид от выхода дженериков до 2023 года. На прошедшем 12 апреля 2019 года специальном собрании акционеров 75% проголосовали за проведение сделки.

Celgene – биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в Нью-Джерси. В 2018 году выручка компании составила $16 млрд, более трети этой суммы компании принесли продажи Ревлимида, чистая прибыль – $4,04 млрд.

Bristol-Myers Squibb – глобальная биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в США. Компания специализируется на разработке лекарств для лечения онкологических, эндокринных и инфекционных заболеваний. Выручка компании в 2018 году составила $22,56 млрд, чистая прибыль – $4,95 млрд.

Источник: Business Wire

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