Почему о лекарственном возмещении надо говорить сейчас

Вопрос лекарственного обеспечения неизменно поднимается на ежегодном Форуме регионов, посвященном здравоохранению. Однако если раньше в большей степени обсуждались вопросы обеспечения льготных категорий граждан, то теперь речь идет о введении всеобщего лекарственного обеспечения с применением механизма софинансирования.

Глаза боятся, руки делают

Конкретики пока никакой нет. Председатель правления Межрегиональной общественной организации нефрологических пациентов «Нефро-лига» Людмила Кондрашова попросила участников пленарной дискуссии хотя бы примерно обрисовать, какой может быть программа софинансирования. Позже она пояснила «ФВ»: пациенты, имеющие хронические заболевания, опасаются, что глобальная перестройка системы лекарственного обеспечения может негативно сказаться на них. Сейчас они входят в льготную категорию (получили инвалидность) и обеспечены необходимыми лекарствами, которые очень дорогие, например, эритропоэтины. Но сохранится ли все это?

Член Комитета по социальной политике Совета Федерации Владимир Круглый отметил, что в регионах пока неоднозначная картина в плане реализации нацпроекта по здравоохранению. «Там разные команды, компетенции и понимание, как достичь результатов», – отметил он. Вопросы выполнения программ по снижению смертности и заболеваемости неразрывно связаны с лекарственной терапией, кроме того, в ближайшее время вводятся клинические рекомендации, так что, по его мнению, о лекарственном возмещении действительно говорить пока рано.

Однако с этим не согласился главный исполнительный директор по индустрии здравоохранения ПАО «Сбербанк» Юрий Крестинский. «Центр развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково» подсчитал, на лекарственное возмещение в масштабах всей страны с частичным финансированием населения без учета существующих программ необходимо 1% от фонда оплаты труда, это примерно 430 — 450 млрд рублей в год. Кому-то будет возмещаться 100% стоимости лекарств, кому-то – 70% и т.д. Конечно, речь идет о повышении налоговой нагрузки, но это придется делать. Говорить об этом трудно, но надо начинать уже сейчас», – полагает он.

Слово и дело

Эксперт напомнил, что рынок лекарств продолжает хоть и медленно, но расти. В то же время происходит стагнация в государственном лекарственном обеспечении. Доля граждан в лекарственном обеспечении за последние годы выросла примерно с 65 до 71%.

При этом уровень обеспеченности лекарствами в стоимостном выражении между разными субъектами отличается более чем в семь раз. «Во многом это обусловлено уровнем экономического развития, компетенциями руководства. Но семь раз – это много, это показывает, что страна десегментирована по социальному признаку. Возможности граждан купить лекарства разнятся и это колоссальный риск социального расслоения», – говорит Юрий Крестинский.

Эту ситуацию, по его мнению, может исправить компенсация части расходов на лекарства, так называемая система лекарственного возмещения. Лекарственную помощь надо вовлекать в общую систему здравоохранения, в ОМС. «Мы можем много говорить о защите пациента путем регулирования цен, ограничения наценок, но пока не будет введена всеобщая система лекарственного возмещения, это все слова», – заключил он.

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Елена Калиновская

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