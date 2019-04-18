Эксперты фиксируют всплеск активности производителей медицинских изделий

В рамках XXIII форума «Обращение медицинских изделий в России», организатором которого традиционно выступает компания forum Imperia, представители отрасли обсудили, какие тренды оказывают на рынок наибольшее влияние, и что надо сделать, чтобы достичь целевых показателей, установленных государством.

Весь 2018 г. прошел для рынка медицинских изделий под знаком регуляторных изменений. Однако помимо ужесточения требований к контролю за обращением медизделий, эксперты констатируют значительное увеличение объема господдержки производителей. Впрочем, этот шаг вполне логичен: перед отраслью поставлена задача нарастить долю производства отечественных изделий.

Внимание регуляторов к рынку медицинских изделий не ослабнет и в текущем году. Сегодня, как отметил генеральный директор ФГБУ ЦМИКЭЭ Росздравнадзора Игорь Иванов, бизнес становится непосредственным участником реализации национального проекта «Здравоохранение», в рамках которого произойдет серьезное финансовое вливание в переоснащение медицинских учреждений.

От бизнеса клиники ждут инновационных решений, которые позволят достичь указанных в нацпроекте показателей в борьбе с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В свою очередь, производители медизделий прекрасно осознают, что появляется возможность заработать. Эксперты фиксируют всплеск активности компаний.

Второй тренд, оказывающий влияние на развитие рынка — продолжающаяся разработка каталога медицинских изделий. В настоящий момент, по словам Игоря Иванова, в формирующийся каталог товаров и услуг погружены практически все виды медизделий, 1/3 часть из них детализирована по качественным и количественным признакам.

Работа над каталогом вынесла на поверхность проблему, с которой неустанно ведут борьбу контролирующие органы — актуализацию регистрационных досье.

Как отметил Игорь Иванов, от бизнеса поступает масса запросов, которые не могут себя идентифицировать в каталоге. Решить эту проблему возможно, начать надо с главного — актуализировать регистрационное досье, советует эксперт.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

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