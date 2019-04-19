Финансовый директор ЦВ «Протек» Михаил Данилов вошел в ТОР-100 лидеров экономики РФ

Финансовый директор ЦВ «Протек» Михаил Данилов вошел в список ТОР-100 молодых экономических лидеров России, подготовленный независимым французским аналитическим центром «Институт Шуазель» в рамках проекта «Choiseul 100 Россия». Михаил занимает должность заместителя генерального директора по финансам с 2009 г.

Методология рейтинга включала оценку личных достижений, вклада в модернизацию экономики России и потенциала российских бизнесменов в возрасте до 40 лет. В рейтин вошли представители Дальнего Востока, Сибири, Урала, южных регионов страны, Москвы и Санкт-Петербурга.

В России рейтинг Choiseul вышел впервые и стал продолжением рейтинга молодых лидеров Франции, выпускаемого ежегодно с 2003 г.

В рамках проекта «Choiseul 100 Россия» предусмотрены очные встречи участников: в апреле 2019 г. 40 молодых французских экономических лидеров посетили Москву, где предприниматели двух стран познакомились, обменялись идеями и обсудили перспективы общих проектов, а осенью российские участники поедут в Париж, где встретятся с общественными, государственными деятелями и представителями деловых кругов Франции.

Источник: ЦВ «Протек»

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